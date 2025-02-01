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Спорт ,  
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Клуб Панарина поучаствовал в крупном обмене в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» Панарина выменял у «Ванкувера» Джей Ти Миллера
«Нью-Йорк Рейнджерс» Панарина выменял у «Ванкувера» форварда Джей Ти Миллера, одного из лучших бомбардиров НХЛ прошлого сезона
Джей Ти Миллер
Джей Ти Миллер (Фото: Derek Cain / Getty Images)

Клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» обменял форварда Джей Ти Миллера в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Взамен «Кэнакс» получили право выбора в первом раунде драфта 2025 года, нападающего Филипа Хытила и защитника Виктора Манчини. «Рейнджерс» вместе с Миллером достались защитник Эрик Бреннстрём и права на игрока обороны Джексона Доррингтона.

Миллер выступал за «Рейнджерс» с 2012 по 2018 год. В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел 40 матчей и набрал 35 (9+26) очков. При этом форвард конфликтовал с другим лидером «Кэнакс» Элиасом Петтерссоном.

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В прошлом сезоне Миллер набрал 103 (37+66) очка, заняв девятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Его контракт со средней зарплатой с $8 млн в год будет действовать еще четыре года.

В составе «Рейнджерс» выступают россияне Артемий Панарин и Игорь Шестеркин. Команда занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 52 очка в 50 матчах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Ванкувер Кэнакс


 

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