Клуб Панарина поучаствовал в крупном обмене в НХЛ
Клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» обменял форварда Джей Ти Миллера в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на сайте лиги.
Взамен «Кэнакс» получили право выбора в первом раунде драфта 2025 года, нападающего Филипа Хытила и защитника Виктора Манчини. «Рейнджерс» вместе с Миллером достались защитник Эрик Бреннстрём и права на игрока обороны Джексона Доррингтона.
Миллер выступал за «Рейнджерс» с 2012 по 2018 год. В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел 40 матчей и набрал 35 (9+26) очков. При этом форвард конфликтовал с другим лидером «Кэнакс» Элиасом Петтерссоном.
В прошлом сезоне Миллер набрал 103 (37+66) очка, заняв девятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Его контракт со средней зарплатой с $8 млн в год будет действовать еще четыре года.
В составе «Рейнджерс» выступают россияне Артемий Панарин и Игорь Шестеркин. Команда занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 52 очка в 50 матчах.
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