Павлюченкова проиграла Остапенко в полуфинале турнира WTA в Линце

Павлюченкова проиграла в полуфинале турнира WTA в Австрии

Российская теннисистка уступила в Линце 12-й ракетке мира Елене Остапенко из Латвии со счетом 2:6, 3:6. В финале латвийка сыграет против другой россиянки — Екатерины Александровой

Анастасия Павлюченкова (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images for MatchMaker)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал турнира WTA в австрийском Линце.

В 1/2 финала россиянка уступила латвийке Елене Остапенко, 12-й ракетке мира, со счетом 2:6, 3:6.

В решающем матче Остапенко сыграет против россиянки Екатерины Александровой (21-й номер рейтинга WTA).

Остапенко 26 лет, она является чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года.

32-летняя Павлюченкова является бывшей 11-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой Токио в миксте. В 2021 году россиянка дошла до финала на «Ролан Гаррос». Сейчас она занимает 42-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.

Турнир в Линце завершится 4 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €802 тыс. В прошлом году турнир выиграла россиянка Анастасия Потапова, которую на нынешнем турнире Александрова победила в четвертьфинале.