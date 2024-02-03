Павлюченкова проиграла в полуфинале турнира WTA в Австрии
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал турнира WTA в австрийском Линце.
В 1/2 финала россиянка уступила латвийке Елене Остапенко, 12-й ракетке мира, со счетом 2:6, 3:6.
В решающем матче Остапенко сыграет против россиянки Екатерины Александровой (21-й номер рейтинга WTA).
Остапенко 26 лет, она является чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года.
32-летняя Павлюченкова является бывшей 11-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой Токио в миксте. В 2021 году россиянка дошла до финала на «Ролан Гаррос». Сейчас она занимает 42-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.
Турнир в Линце завершится 4 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €802 тыс. В прошлом году турнир выиграла россиянка Анастасия Потапова, которую на нынешнем турнире Александрова победила в четвертьфинале.
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