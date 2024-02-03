Гол футболиста «Ростова» помог Ирану выйти в полуфинал Кубка Азии
Футболисты сборной Ирана обыграли команду Японии со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Кубка Азии, который проходит в Катаре.
В составе победителей голы забили Мохаммад Мохеби (55-я минута) и Алиреза Джаханбакш (90+6, с пенальти). У проигравших отличился Хидемаса Морита (28).
Мохеби выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Ростов».
Иран в полуфинале сыграет с победителем пары Катар — Узбекистан. В другом матче 1/2 финала встретятся Иордания и Южная Корея.
Сборная Ирана является трехкратным победителем Кубка Азии. На прошлом турнире в 2019 году иранцы проиграли в полуфинале, японцы дошли до финала.
Кубок Азии завершится 10 февраля. В 2019 году турнир выиграл Катар.
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