Гол футболиста «Ростова» помог Ирану выйти в полуфинал Кубка Азии

Сборная Ирана в 1/4 финала обыграла команду Японии со счетом 2:1, забив с пенальти в компенсированное ко второму тайму время. Первый мяч в ворота японцев отправил Мохаммад Мохеби, выступающий в РПЛ

Мохаммад Мохеби (Фото: Robert Cianflone / Getty Images)

Футболисты сборной Ирана обыграли команду Японии со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Кубка Азии, который проходит в Катаре.

В составе победителей голы забили Мохаммад Мохеби (55-я минута) и Алиреза Джаханбакш (90+6, с пенальти). У проигравших отличился Хидемаса Морита (28).

Мохеби выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Ростов».

Иран в полуфинале сыграет с победителем пары Катар — Узбекистан. В другом матче 1/2 финала встретятся Иордания и Южная Корея.

Сборная Ирана является трехкратным победителем Кубка Азии. На прошлом турнире в 2019 году иранцы проиграли в полуфинале, японцы дошли до финала.

Кубок Азии завершится 10 февраля. В 2019 году турнир выиграл Катар.