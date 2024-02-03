Журналист узнал об интересе из РПЛ к условно осужденному игроку «Ниццы»

Журналист Экрем Конур сообщил, что клубы из России, Турции и Южной Америки проявляют интерес к алжирскому защитнику Юсефу Аталю. При этом не уточняется, какие именно это клубы

Юсеф Аталь (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Российские футбольные клубы, а также команды из Турции и Южной Америки проявляют интерес к защитнику сборной Алжира и французской «Ниццы» Юсефу Аталю. Об этом в соцсети Х сообщил журналист Экрем Конур.

При этом Конур не уточнил, какие конкретно клубы интересуются 27-летним футболистом.

Аталь в октябре 2023 года попал в скандал, когда опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) видеозапись выступления палестинского проповедника, призывавшего бога послать «черный день для евреев», а также свою фотографию с шарфом в цветах флага Палестины. Позже он удалил видео, а также принес извинения за его публикацию, заявив, что осуждает любые формы насилия.

«Ницца» отстранила игрока от игр и тренировок, а дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции 26 октября дисквалифицировала его на семь матчей. В начале января Аталь был приговорен к восьми месяцам тюрьмы условно за разжигание расовой ненависти в социальных сетях.

Аталь выступает за «Ниццу» с 2018 года, футболист является победителем Кубка африканских наций — 2019 в составе сборной Алжира.

Контракт Аталя с «Ниццей» действует до 30 июня 2024 года.