Стал известен седьмой участник плей-офф КХЛ в Западной конференции
Череповецкая «Северсталь» обыграла минское «Динамо» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Никита Рожков (23-я минута), Кирилл Пилипенко (39), Никита Седов (46) и Данил Аймурзин (53). У проигравших отличились Сэм Энас (4) и Ник Меркли (22).
«Северсталь» обеспечила себе место в плей-офф.
В Западной конференции путевки в плей-офф уже обеспечили себе петербургский СКА, московское «Динамо», ярославский «Локомотив», столичный «Спартак» и «Торпедо», в Восточной — магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».
ЦСКА занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 65 очков в 57 матчах. «Динамо» расположилось на восьмой строчке с 57 очками в 58 встречах.
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