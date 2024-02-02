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Стал известен седьмой участник плей-офф КХЛ в Западной конференции

«Северсталь» седьмой из Западной конференции вышла в плей-офф КХЛ
«Северсталь» отыгралась с 0:2 и победила минское «Динамо» в Череповце. Благодаря этой победе команда обеспечила себе место в первом раунде Кубка Гагарина
Игроки &laquo;Северстали&raquo;
Игроки «Северстали» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Череповецкая «Северсталь» обыграла минское «Динамо» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Рожков (23-я минута), Кирилл Пилипенко (39), Никита Седов (46) и Данил Аймурзин (53). У проигравших отличились Сэм Энас (4) и Ник Меркли (22).

«Северсталь» обеспечила себе место в плей-офф.

«Металлург» отыгрался за 0,1 секунды и вырвал победу в овертайме в КХЛ
Спорт
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В Западной конференции путевки в плей-офф уже обеспечили себе петербургский СКА, московское «Динамо», ярославский «Локомотив», столичный «Спартак» и «Торпедо», в Восточной — магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».

ЦСКА занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 65 очков в 57 матчах. «Динамо» расположилось на восьмой строчке с 57 очками в 58 встречах.

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