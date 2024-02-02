Сборная Таджикистана проиграла в 1/4 финала на дебютном Кубке Азии
Футболисты сборной Таджикистана уступили команде Иордании со счетом 0:1 в четвертьфинальном матче Кубка Азии, который проходит в Катаре.
Все решил автогол защитника Вахдата Ханонова на 66-й минуте.
Сборная Таджикистана впервые в своей истории играла в финальной части Кубка Азии. Иордания раньше не доходила на этом турнире дальше четвертьфинала.
В полуфинале соперником сборной Иордании будет победитель пары Австралия — Южная Корея.
В других четвертьфиналах сыграют Узбекистан — Катар и Иран — Япония.
Кубок Азии завершится 10 февраля. В 2019 году турнир выиграл Катар.
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