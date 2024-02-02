Таджикистан из-за автогола проиграл Иордании в 1/4 финала на дебютном Кубке Азии

Сборная Таджикистана проиграла в 1/4 финала на дебютном Кубке Азии

Команда Таджикистана уступила Иордании со счетом 0:1 из-за автогола защитника Вахдата Ханонова

Фото: Adam Nurkiewicz / Getty Images

Футболисты сборной Таджикистана уступили команде Иордании со счетом 0:1 в четвертьфинальном матче Кубка Азии, который проходит в Катаре.

Все решил автогол защитника Вахдата Ханонова на 66-й минуте.

Сборная Таджикистана впервые в своей истории играла в финальной части Кубка Азии. Иордания раньше не доходила на этом турнире дальше четвертьфинала.

В полуфинале соперником сборной Иордании будет победитель пары Австралия — Южная Корея.

В других четвертьфиналах сыграют Узбекистан — Катар и Иран — Япония.

Кубок Азии завершится 10 февраля. В 2019 году турнир выиграл Катар.