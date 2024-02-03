Скандального гроссмейстера выгнали из лучшего шахматного клуба США

Saint Louis Chess Club обвинил Ханса Ниманна в неподобающем поведении, порче имущества, грубых комментариях и нарушении контрактных обязательств. Сам американский гроссмейстер заявил, что в клубе давно к нему относятся предвзято

Фото: twitter.com/HansMokeNiemann

Шахматный клуб Saint Louis Chess Club принял решение не приглашать гроссмейстера Ханса Моке Ниманна на любые турниры организации в 2024 году из-за его неприемлемого поведения. Об этом сообщается в соцсети Х клуба.

«Это решение было основано на продемонстрированном Ниманном неподобающем поведении, включая нанесение ущерба частной собственности, грубые комментарии и нежелание сотрудничать, что привело к невыполнению контрактных обязательств», — говорится в сообщении.

В Saint Louis Chess Club надеются, что это решение откроет перед Ниманном «возможность поразмышлять над своими поступками и вырасти». Там добавили, что пересмотрят ситуацию в будущем, если заметят, что он добился прогресса.

Сам Ниманн рассказал в соцсети Х, что в клубе уже давно относились к нему предвзято. «За весь 2023 год я получил ноль приглашений на турниры и месяцами не мог получить даже ответа на письмо или звонок. Незадолго до чемпионата США меня заверили, что я не внесен в черный список и получу приглашения в 2024 году. Меня заверили, что у меня хорошие отношения с клубом, и мне никогда не сообщалось о каком-либо «неподобающем поведении или грубых комментариях», — написал Ниманн.

По словам Ниманна, претензии о невыполнении договорных обязательств также не выдерживают критики. «Во время чемпионата США после разочаровывающей ничьей я вежливо отказался дать интервью. Потом я соглашался на все остальные интервью, и, как вы можете видеть на их сайте, мои интервью привлекли к турниру много внимания», — сказал он.

Однако Ниманн добавил, что один раз действительно повредил номер в гостинице. «Хочу подчеркнуть, что штраф я оплатил полностью и постоянно извинялся за свой поступок», — отметил 20-летний шахматист.

Saint Louis Chess Club — ведущий шахматный клуб США, он организует множество соревнований, с 2009 года там проводится национальный чемпионат, с 2013 года — супертурнир Sinquefield Cup.

Ниманн, который сейчас занимает 53-е место в рейтинге FIDE, в прошлом году оказался в центре скандала из-за обвинений в читерстве более чем в сотне онлайн-партий и безуспешно пытался отсудить $100 млн у 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена.

История с читерством Ниманна получила огласку после того, как он обыграл Карлсена 4 сентября 2023 года на турнире в Сент-Луисе. Карлсен позднее заявил, что снимается с соревнований. Американский гроссмейстер Хикару Накамура после этого сообщил, что Карлсен снялся с турнира из-за подозрений в жульничестве Ниманна, а также что того забанили на Chess.com.

Сам Ниманн признал, что несколько раз жульничал, но только в юности, и подал в суд на Карлсена иск на $100 млн за «ложные обвинения». В июне стало известно, что иск, по которому ответчиками проходили также Накамура и Chess.com, был отклонен судом в США.