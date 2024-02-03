Отстраненный за допинг брат Нурмагомедова узнал имя следующего соперника

Усман Нурмагомедов будет защищать свой чемпионский титул Bellator в легком весе против соотечественника Александра Шаблия. Менеджер Нурмагомедова сообщил, что бой пройдет ближе к лету

Усман Нурмагомедов (Фото: Пресс-служба Bellator / ТАСС)

Российский боец Усман Нурмагомедов, который был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, проведет следующий бой в Bellator против соотечественника Александра Шаблия. Об этом ТАСС сообщил менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов.

В этом поединке Нурмагомедов будет защищать свой чемпионский титул Bellator в легком весе.

«Усман будет защищать свой пояс ближе к лету против Шаблия. Надо на этот бой смотреть с профессиональной стороны. Не особо рад этот бой видеть, но таковы реалии этого бизнеса», — сказал Магомедов.

В ноябре 2023 года было объявлено, что Нурмагомедов дисквалифицирован на шесть месяцев за допинг, его полуфинальный поединок в Гран-при Bellator против американца Брента Примуса был признан несостоявшимся. В том поединке он одержал победу.

Нурмагомедов позднее рассказал, что проводил лечение за несколько месяцев до боя с Примусом, но не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно о тех препаратах, которые принимал. Bellator в итоге сохранил за российским бойцом титул чемпиона.

Шаблий в ноябре победил бразильца Патрики Фрейре и вышел в финал Гран-при, где должен был провести бой с Нурмагомедовым.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Без учета боя с Примусом всего 25-летний Нурмагомедов одержал за карьеру 17 побед и ни разу не проигрывал. В активе 30-летнего Шаблия 24 победы и 3 поражения.