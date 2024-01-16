Назван соперник экс-чемпиона Bellator Немкова в первом бою в тяжелом весе
Российский боец, экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков проведет дебютный бой в тяжелой весовой категории 24 февраля в Эр-Рияде, сообщается на сайте PFL.
Это будет совместный турнир промоушенов Bellator и PFL. Соперником 31-летнего Немкова будет бразилец Бруно Каппелоцца.
Всего в активе Немкова, который входит в команду Федора Емельяненко, 20 боев в ММА, в которых он одержал 17 побед, потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся. В августе прошлого года он отказался от чемпионского титула ради перехода в тяжелую весовую категорию.
На счету 34-летнего Каппелоццы 15 побед и шесть поражений.
В турнире в Эр-Рияде примут участие восемь чемпионов Bellator и PFL. Поединки проведут американец Райан Бейдер и бразилец Ренан Феррейра (тяжелый вес), американцы Джонни Эблин и Импа Касанганай (средний вес), бразилец Патрисиу Фрейри и перуанец Хесус Пинедо (полулегкий вес), а также ямаец Джейсон Джексон и россиянин Магомед Магомедкеримов (полусредний вес).
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