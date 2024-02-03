Кучеров занял последнее место в мастер-шоу на Матче звезд НХЛ
Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал победителем конкурсов на мастер-шоу в рамках Матча звезд НХЛ, который проходит в Торонто. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял последнее, 12-е место.
В сумме Макдэвид набрал 25 очков. На втором месте расположился защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар (20), на третьем — форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс (18). На счету Кучерова лишь 0,5 очка.
Макдэвид стал лучшим в конкурсах на скорость, на умение владеть клюшкой и на точность броска. Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон победил в конкурсе на точный бросок с ходу, Макар — в конкурсе на самый мощный бросок, нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон — в конкурсе на точность передач, форвард «Торонто» Вильям Нюландер — в конкурсе буллитов.
Макдэвид выиграл $1 млн за итоговую победу. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев стал лучшим в конкурсе «один на один», отразив наибольшее количество бросков, он получил $100 тыс. Кучеров свои 0,5 балла набрал только в конкурсе на лучший бросок с ходу.
Звездный уик-энд в НХЛ продолжится Матчем звезд, который начнется в субботу в 23:00 мск. Всего в нем сыграют пять россиян: Кучеров, Георгиев, Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») и Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).
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