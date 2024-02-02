Российский хоккеист стал первым номером драфта на Матче звезд НХЛ
Определились составы всех команд на Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был выбран под первым номером, где будет в составе команды защитника «Ванкувер Кэнакс» Куинна Хьюза.
Также в матче примут участие еще четыре российских хоккеиста. Среди них вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который сыграет за команду Остона Мэттьюса. Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский примет участие в команде Коннора Макдэвида. Вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев и форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов сыграют в составе команды Натана Маккиннона.
Отказался от участия в Матче звезд российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, который занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ в нынешнем сезоне. Он объяснил свое решение скорым рождением второго ребенка. Женой Панарина является дочь бывшего тренера сборной России Олега Знарка Алиса.
Также не оказалось в этом списке капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, несмотря на то что он является лучшим бомбардиром своего клуба. Вместо него от «Кэпиталз» был выбран форвард Том Уилсон.
Матч звезд НХЛ проходит 2 и 3 февраля в Торонто.
Составы команд Матча звезд
Команда Куинна Хьюза: Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон, Никита Кучеров, Тэтчер Демко, Кайл Коннор, Брэйди Ткачук, Джеспер Брэтт, Кэм Талбот, Брок Боезер, Джей Ти Миллер, Фрэнк Ватрано.
Команда Остона Мэттьюса: Остон Мэттьюс, Морган Рилли, Уильям Нюландер, Митч Марнер, Джейк Эттингер, Клейтон Келлер, Мэтью Барзал, Игорь Шестеркин, Филип Форсберг, Алекс Дебринкэт, Винсент Трочек.
Команда Натана Маккиннона: Натан Маккиннон, Кейл Макар, Сидни Кросби, Александр Георгиев, Кирилл Капризов, Себастьян Ахо, Том Уилсон, Джереми Суэйман, Трэвис Конечны, Элиас Линдхольм, Оливер Бьеркстранд.
Команда Коннора Макдэвида: Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Коннор Хеллебак, Давид Пастрняк, Расмус Далин, Роберт Томас, Сэм Рейнхарт, Сергей Бобровский, Бун Дженнер, Ник Судзуки, Томас Хертл.
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