Российский хоккеист стал первым номером драфта на Матче звезд НХЛ

В Матче звезд НХЛ, который пройдет 3 февраля в Торонто, примут участие пятеро россиян: Никита Кучеров, Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский, Александр Георгиев и Кирилл Капризов

Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Определились составы всех команд на Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был выбран под первым номером, где будет в составе команды защитника «Ванкувер Кэнакс» Куинна Хьюза.

Также в матче примут участие еще четыре российских хоккеиста. Среди них вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который сыграет за команду Остона Мэттьюса. Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский примет участие в команде Коннора Макдэвида. Вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев и форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов сыграют в составе команды Натана Маккиннона.

Отказался от участия в Матче звезд российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, который занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ в нынешнем сезоне. Он объяснил свое решение скорым рождением второго ребенка. Женой Панарина является дочь бывшего тренера сборной России Олега Знарка Алиса.

Также не оказалось в этом списке капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, несмотря на то что он является лучшим бомбардиром своего клуба. Вместо него от «Кэпиталз» был выбран форвард Том Уилсон.

Матч звезд НХЛ проходит 2 и 3 февраля в Торонто.

Составы команд Матча звезд

Команда Куинна Хьюза: Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон, Никита Кучеров, Тэтчер Демко, Кайл Коннор, Брэйди Ткачук, Джеспер Брэтт, Кэм Талбот, Брок Боезер, Джей Ти Миллер, Фрэнк Ватрано.

Команда Остона Мэттьюса: Остон Мэттьюс, Морган Рилли, Уильям Нюландер, Митч Марнер, Джейк Эттингер, Клейтон Келлер, Мэтью Барзал, Игорь Шестеркин, Филип Форсберг, Алекс Дебринкэт, Винсент Трочек.

Команда Натана Маккиннона: Натан Маккиннон, Кейл Макар, Сидни Кросби, Александр Георгиев, Кирилл Капризов, Себастьян Ахо, Том Уилсон, Джереми Суэйман, Трэвис Конечны, Элиас Линдхольм, Оливер Бьеркстранд.

Команда Коннора Макдэвида: Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Коннор Хеллебак, Давид Пастрняк, Расмус Далин, Роберт Томас, Сэм Рейнхарт, Сергей Бобровский, Бун Дженнер, Ник Судзуки, Томас Хертл.