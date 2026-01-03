 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Тренер «Металлурга» объяснил, почему Кузнецову не нашлось места в команде

Тренер «Металлурга» Разин объяснил, почему Кузнецову не нашлось места в команде
3 января нападающий Евгений Кузнецов по собственному желанию был выставлен на драфт отказов. В октябре 2025 года хоккеист подписал с клубом соглашение на один сезон
Андрей Разин
Андрей Разин (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» заявил, что форварду Евгению Кузнецову не нашлось подходящей роли в команде, и он сам не захотел бороться за другую. Об этом он сказал на пресс-конференции после матча против «Шанхай Дрэгонс».

Ранее Кузнецов лично попросил клуб поместить его в список отказов. В течение 48 часов клубы лиги могут изъявить желание подписать игрока. С большой вероятностью хоккеист продолжит карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве».

«Думаю, такому мастеру сидеть долго и тренироваться, тренироваться, тренироваться — это не про него. Заставить себя, через немогу занять чье-то место — его статус не позволил, он этого не захотел. А менять кого-то? Сегодня не играл Джонсон, такой талант как Федоров очень мало сыграл. У нас длинная скамейка, хочется всем дать поиграть. Женьке Кузнецову места не нашлось», — сказал Разин.

Главный тренер магнитогорцев также пожелал Кузнецову удачи в новой команде и найти себя.

«Металлург» поместил Евгения Кузнецова в список отказов
Спорт
Нападающий Евгений Кузнецов&nbsp;

33-летний Кузнецов подписал контракт с магнитогорским «Металлургом» в начале октября, заключив соглашение до конца сезона 2025/26. Однако форвард не всегда попадал в заявку на матчи. Главный тренер Разин объяснял это плохой спортивной формой Кузнецова, подчеркивая отсутствие конфликта между ними.

С 2014 по 2024 год Кузнецов выступал за «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ. Несмотря на дисквалификацию от Международной федерации хоккея в 2019 году за употребление кокаина, он продолжил карьеру в лиге. В марте 2024 года он был обменян в «Каролину Харрикейнз», непосредственно после успешного завершения программы помощи игрокам лиги, направленной на борьбу с зависимостями и психическими расстройствами.

Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли (2018) и двукратный чемпион мира в составе сборной России (2012, 2014).

Теги
Полина Мельникова
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск Евгений Кузнецов Андрей Разин уход прощание
