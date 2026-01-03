«Металлург» поместил Евгения Кузнецова в список отказов

Форвард Евгений Кузнецов 1 октября подписал контракт с клубом на один сезон. Хоккеист сыграл за команду лишь 15 матчей, единожды забив и сделав 8 передач

Нападающий Евгений Кузнецов (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Магнитогорский «Металлург» поместил обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне Кузнецов сыграл за клуб 15 матчей, набрав 9 очков (1 гол + 8 передач).

В начале октября 33-летний Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» до конца сезона 2025/26. Форвард неоднократно не попадал в заявку команды на матчи. Главный тренер магнитогорцев Андрей Разин объяснял отсутствие игрока в заявке его плохой формой, исключая какой-либо конфликт между ними.

Агент игрока Шуми Бабаев рассказал «Матч ТВ», что хоккеист лично попросил клуб выставить его в список отказов. С большой вероятностью форвард может перейти в «Салават Юлаев».

В сезоне 2024/25 Кузнецов выступал за петербургский СКА, в котором из-за проблем со здоровьем провел только 45 матчей, забив 13 шайб и сделав 27 передач. В апреле он досрочно расторг контракт с командой.

С 2014 по 2024 год форвард играл за «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ. Хотя в 2019 году он получил дисквалификацию от Международной федерации хоккея (ИИХФ) за кокаин, он остался в НХЛ. В марте 2024 года его обменяли в «Каролину Харрикейнз» сразу после того, как он успешно завершил специальную программу лиги по борьбе с зависимостями и психическими проблемами.

Кузнецов является обладателем Кубка Стэнли (2018 год) и двукратным чемпионом мира (2012 и 2014 годы) в составе борной России.