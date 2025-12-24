 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,5 x 3,65 2 2,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 2 x 3 2 4,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Le Parisien впервые назвала Сафонова лучшим игроком месяца в ПСЖ

Le Parisien: Сафонов — лучший игрок ПСЖ в декабре
В декабре Сафонов сыграл четыре матча, в том числе принес ПСЖ Межконтинентальный кубок, отразив четыре пенальти. С начала сезона газета неизменно признавала лучшим игроком ПСЖ Витинью
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: imago / Global Look Press)

Вратарь сборной России Матвей Сафонов стал лучшим игроком ПСЖ в декабре по версии журналистов Le Parisien.

Издание впервые признало россиянина лучшим по итогам месяца.

В этом сезоне Сафонов стал получать игровое время в парижском клубе только после травмы основного вратаря Люка Шевалье. В декабре Сафонов провел четыре матча, в том числе помог ценой перелома руки выиграть Межконтинентальный кубок, отразив четыре пенальти.

Тренер сборной России Виталий Кафанов ранее сообщил, что Сафонов во время восстановления будет продолжать тренироваться, не задействуя травмированную руку.

С начала сезона Le Parisien неизменно признавала лучшим игроком ПСЖ Витинью.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ПСЖ Матвей Сафонов
Материалы по теме
Тренер ПСЖ заявил, что Сафонов отразил два пенальти со сломанной рукой
Спорт
Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка
Спорт
Помощник Карпина рассказал, в какой момент Сафонов получил перелом руки
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 17:37
В России признали нежелательной отслеживающую поставки нефти B4Ukraine Политика, 20:02
Morgan Stanley предрек три сюрприза для рынка акций в 2026 году Инвестиции, 19:57
Зачем бизнесу страховка от цифровых рисков 19:51
Как экономика впечатлений меняет Москву Отрасли, 19:46
Устойчивый ретейл: как операционные решения создают долгосрочную ценность Отрасли, 19:43
Титов усомнился, что Россия вернется к системе SWIFT Политика, 19:37
Euronews назвало решение ЕС по кредиту Киеву «холодным душем» для Мерца Политика, 19:33
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 19:33
В Подмосковье задержали директора пансионата, где отравились постояльцы Общество, 19:30
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 19:28
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 19:28
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22
Бизнес на доверии: как кибербез стал конкурентным преимуществом Тренды, 19:17
В Чечне открыли монумент погибшим при крушении самолета AZAL Политика, 19:10