Le Parisien впервые назвала Сафонова лучшим игроком месяца в ПСЖ

Матвей Сафонов (Фото: imago / Global Look Press)

Вратарь сборной России Матвей Сафонов стал лучшим игроком ПСЖ в декабре по версии журналистов Le Parisien.

Издание впервые признало россиянина лучшим по итогам месяца.

В этом сезоне Сафонов стал получать игровое время в парижском клубе только после травмы основного вратаря Люка Шевалье. В декабре Сафонов провел четыре матча, в том числе помог ценой перелома руки выиграть Межконтинентальный кубок, отразив четыре пенальти.

Тренер сборной России Виталий Кафанов ранее сообщил, что Сафонов во время восстановления будет продолжать тренироваться, не задействуя травмированную руку.

С начала сезона Le Parisien неизменно признавала лучшим игроком ПСЖ Витинью.