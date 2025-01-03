Боксер из Танзании Мгайя умер в 29 лет через несколько дней после нокаута

Боксер из Танзании умер в 29 лет через несколько дней после нокаута

Хассан Мгайя скончался 30 декабря 2024 года от травм, которые получил в бою с Полом Элиасом 27 декабря

Фото: Jan Kruger / Getty Images

Танзанийский боксер Хассан Мгайя, который проиграл Полу Элиасу нокаутом, спустя три дня после боя скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщается на сайте Всемирного боксерского совета (WBC).

«Танзанийский профессиональный боксер Хассан Мгайя скончался 30 декабря 2024 года от травм, полученных в результате нокаута 27 декабря. Вся семья WBC и президент Маурисио Сулейман выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям нашего любимого чемпиона», — говорится в сообщении.

Мгайя 27 декабря проиграл нокаутом соотечественнику Полу Элиасу в пятом раунде поединка в легком весе, который прошел в Дар-эс-Саламе. По информации thecitizen.co.tz, Мгая пропустил несколько ударов в голову и при падении он прикусил язык, который запал ему в горло. После боя боксер был доставлен в больницу, где позже скончался.

29-летний Мгайя на профессиональном ринге провел девять поединков. Он одержал три победы, потерпел четыре поражения и два поединка завершил вничью.