Боксер из Танзании умер в 29 лет через несколько дней после нокаута
Танзанийский боксер Хассан Мгайя, который проиграл Полу Элиасу нокаутом, спустя три дня после боя скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщается на сайте Всемирного боксерского совета (WBC).
«Танзанийский профессиональный боксер Хассан Мгайя скончался 30 декабря 2024 года от травм, полученных в результате нокаута 27 декабря. Вся семья WBC и президент Маурисио Сулейман выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям нашего любимого чемпиона», — говорится в сообщении.
Мгайя 27 декабря проиграл нокаутом соотечественнику Полу Элиасу в пятом раунде поединка в легком весе, который прошел в Дар-эс-Саламе. По информации thecitizen.co.tz, Мгая пропустил несколько ударов в голову и при падении он прикусил язык, который запал ему в горло. После боя боксер был доставлен в больницу, где позже скончался.
29-летний Мгайя на профессиональном ринге провел девять поединков. Он одержал три победы, потерпел четыре поражения и два поединка завершил вничью.
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