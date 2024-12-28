Пуэрто‑риканский боксер умер через неделю после завоевания титула WBA

Пол Бамба провел 14 боев в 2024 году, а в последнем поединке 21 декабря завоевал чемпионский титул WBA Gold в первом тяжелом весе

Фото: Личный архив Пола Бамбы

Пуэрто-риканский боксер Пол Бамба, обладатель чемпионского титула WBA Gold в первом тяжелом весе, скончался в возрасте 35 лет. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном семьей спортсмена и его менеджером, певцом Ne-Yo.

«С глубокой скорбью мы объявляем о кончине любимого сына, брата, друга и чемпиона по боксу Пола Бамбы, чей свет и любовь коснулись бесчисленных жизней. Он был яростным, но уверенным в себе бойцом с неумолимым стремлением достичь величия. Но прежде всего он был потрясающей личностью, которая вдохновляла многих своей исключительной целеустремленностью и решимостью», — говорится в заявлении.

Причина смерти Бамбы не уточняется.

Бамба в 2024 году провел 14 боев и одержал во всех победы. В своем последнем поединке, который состоялся 21 декабря, он победил мексиканца Рохелио Медину Луну и завоевал «золотой» чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Главным чемпионом WBA в первом тяжелом весе является мексиканец Хильберто Рамирес.

Всего Бамба провел 22 боя на профессиональном ринге, одержав 19 побед и потерпев три поражения.