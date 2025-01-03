 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сборная Украины в полном составе снялась с многодневки «Тур де Ски»

Главный тренер сборной Украины по лыжным гонкам Александр Пуцко заявил, что команда отказалась от участия в «Тур де Ски», чтобы изменить план соревнований и сосредоточиться на оставшихся этапах Кубка мира
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Сборная Украины по лыжным гонкам в полном составе снялась с четвертого этапа многодневки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Тоблахе. Об этом Dagbladet заявил главный тренер национальной команды Александр Пуцко.

Украинские лыжники 1 января не вышли на старт гонки преследования классическим стилем.

«Мы отказались от участия в «Тур де Ски», потому что хотели изменить план соревнований. Это был выбор тренера. Теперь мы сосредоточимся на юниорском чемпионате мира и оставшихся этапах Кубка мира», — заявил Пуцко.

Действующий чемпион снялся с «Тур де Ски» из-за ОРВИ
Спорт
Харальд Эстберг Амундсен

«Тур де Ски» в этом сезоне проходит в Италии и состоит из семи гонок. Ближайший старт у лыжников пройдет 3 января — спринт классическим стилем. Многодневка завершится 5 января.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).

Из россиян многодневку «Тур де Ски», которая проводится с сезона 2006/07 в рамках Кубка мира, выигрывали Александр Легков (2013), Сергей Устюгов (2017) и Александр Большунов (2020, 2021).

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
лыжи сборная Украины
Материалы по теме
Действующий чемпион снялся с «Тур де Ски» из-за ОРВИ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
ФШР предложит лишать шахматистов денег в случае смены гражданстваСпорт, 18:10
Лукашенко призвал провести выборы президента как праздникПолитика, 18:06
Сборная Украины в полном составе снялась с многодневки «Тур де Ски»Спорт, 17:45
Хуситы заявили о ракетном ударе по электростанции вблизи Тель-АвиваПолитика, 17:44
FA назвала слабые места тактики США «нарезки салями» в делах с РоссиейПолитика, 17:02
Проверки на дорогах: как вывести табак из тениОтрасли, 16:52
В Воронежской области загорелись обломки упавшего беспилотникаПолитика, 16:51
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Небензя исключил места постоянных членов Совбеза ООН для ФРГ и ЯпонииПолитика, 16:43
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 16:30
После ДТП с 95 машинами в Казахстане госпитализировали 10 человекОбщество, 16:26
Китай полностью ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭСОбщество, 16:19
Продавцы счастья: как псевдоэксперты рушат надежды и ожидания людейPro, 16:14
Владелец «Вашингтона» заявил об ажиотаже из-за погони Овечкина за ГретцкиСпорт, 16:05
Мазутное пятно от потерпевших крушение танкеров добралось до СевастополяОбщество, 16:03