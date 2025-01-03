Сборная Украины в полном составе снялась с многодневки «Тур де Ски»

Главный тренер сборной Украины по лыжным гонкам Александр Пуцко заявил, что команда отказалась от участия в «Тур де Ски», чтобы изменить план соревнований и сосредоточиться на оставшихся этапах Кубка мира

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Сборная Украины по лыжным гонкам в полном составе снялась с четвертого этапа многодневки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Тоблахе. Об этом Dagbladet заявил главный тренер национальной команды Александр Пуцко.

Украинские лыжники 1 января не вышли на старт гонки преследования классическим стилем.

«Мы отказались от участия в «Тур де Ски», потому что хотели изменить план соревнований. Это был выбор тренера. Теперь мы сосредоточимся на юниорском чемпионате мира и оставшихся этапах Кубка мира», — заявил Пуцко.

«Тур де Ски» в этом сезоне проходит в Италии и состоит из семи гонок. Ближайший старт у лыжников пройдет 3 января — спринт классическим стилем. Многодневка завершится 5 января.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).

Из россиян многодневку «Тур де Ски», которая проводится с сезона 2006/07 в рамках Кубка мира, выигрывали Александр Легков (2013), Сергей Устюгов (2017) и Александр Большунов (2020, 2021).