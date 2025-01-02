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Действующий чемпион снялся с «Тур де Ски» из-за ОРВИ

Действующий чемпион Амундсен снялся с «Тур де Ски» из-за ОРВИ
Норвежский лыжник Харальд Амундсен занимал третье место в общем зачете многодневки в Италии, но в четверг проснулся с больным горлом, и его отправили домой
Харальд Эстберг Амундсен
Харальд Эстберг Амундсен (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Победитель «Тур де Ски» прошлого сезона норвежец Харальд Амундсен досрочно покинул многодневную гонку из-за простуды, сообщает NRK со ссылкой на заявление сборной.

Амундсен утром проснулся с болью в горле, и его сразу отправили из итальянского Валь-ди-Фьемме в Норвегию.

Амундсен проигрывал лидирующему в многодневке Йоханнесу Клебо 57 секунд и занимал третье место за три старта до конца.

«Тур де Ски» в этом сезоне проходит в Италии и состоит из семи гонок. Ближайший старт у лыжников запланирован на 3 января — спринт классическим стилем.

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Амундсену 26 лет. В прошлом сезоне он стал победителем общего зачета Кубка мира.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).

Из россиян многодневку «Тур де Ски», которая проводится с сезона 2006/07 в рамках Кубка мира, выигрывали Александр Легков (2013), Сергей Устюгов (2017) и Александр Большунов (2020, 2021).

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