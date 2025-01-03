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Исинбаева назвала вторым отцом скончавшегося тренера Трофимова

Исинбаева о смерти тренера Трофимова: был вторым отцом
ВФЛА 3 января сообщила о смерти заслуженного тренера России Евгения Трофимова. Елена Исинбаева отметила, что специалист помогал ей становится сильной личностью
Елены Исинбаева и Евгений Трофимов
Елены Исинбаева и Евгений Трофимов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила на своей странице во «ВКонтакте», что заслуженный тренер России Евгений Трофимов, который скончался на 81-м году жизни, стал для нее вторым отцом.

«Сегодня с огромной болью я сообщаю Вам о смерти моего тренера, наставника и человека, который стал для меня вторым отцом — Трофимова Евгения Васильевича. Евгений Васильевич был не просто моим тренером, Он был человеком, который верил в меня тогда, когда я сама в себя не верила. Он был тем, кто занимался своей работой честно, самоотверженно, креативно, глубоко веря в процесс и в наш успех, даже тогда, когда все вокруг сомневались», — написала Исинбаева.

Умер тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов
Спорт
Елены Исинбаева и Евгений Трофимов

Исинбаева отметила, что Трофимов помогал ей «не только прыгать выше всех в мире, но самое главное, становиться сильной личностью». «Каждый успех, каждая медаль — это была его заслуга. Он всегда вдохновлял меня своим примером, никогда не отчаивался, если что-то не получалось он объяснял каждую неудачу с точки зрения логики и глубокого анализа и настраивал на тренировочный процесс снова», — отметила она.

По словам Исинбаевой, для Трофимова было важно не количество рекордов и побед, а воспитание достойного, сильного и успешного человека. «Он был педагогом с большой буквы. <...>. Его имя навсегда останется в моем сердце и в истории мирового спорта. Светлая память Вам, мой любимый Евгений Васильевич. Спасибо за все, чему вы меня научили. Вы навсегда останетесь частью моего пути».

Заслуженный тренер России Евгений Трофимов 3 января скончался на 81-м году жизни. Причины смерти не сообщаются. Он являлся личным тренером двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год. Под руководством Трофимова она выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах и бронзовую медаль Олимпиады-2012 в Лондоне. Трофимов был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

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Альвина Цаканян
легкая атлетика Елена Исинбаева
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