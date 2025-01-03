Андреева и Шнайдер вышли в финал парного турнира в Брисбене
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене (Австралия).
В полуфинале россиянки обыграли японок Сюко Аояму и Эри Ходзуми со счетом 7:5, 6:2.
В финале Андреева и Шнайдер сыграют с россиянкой Анной Калинской и австралийкой Присциллой Хон.
Также в женском одиночном разряде Андреева и Полина Кудерметова вышли в полуфинал турнира в Брисбене.
Турнир в Брисбене завершится 5 января. Призовой фонд соревнований составляет $1,52 млн. В 2011 году турнир в парном разряде выиграли россиянки Анастасия Павлюченкова и Алиса Клейбанова, а в 2014 году россиянка Алла Кудрявцева победила в паре с Анастасией Родионовой из Австралии.
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