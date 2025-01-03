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Андреева и Шнайдер вышли в финал парного турнира в Брисбене

Андреева и Шнайдер сыграют в финале парного турнира в Брисбене с Калинской и Хон
В решающем матче турнира Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с россиянкой Анной Калинской и австралийкой Присциллой Хон
Диана Шнайдер и Мирра Андреева
Диана Шнайдер и Мирра Андреева (Фото: Reuters)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене (Австралия).

В полуфинале россиянки обыграли японок Сюко Аояму и Эри Ходзуми со счетом 7:5, 6:2.

В финале Андреева и Шнайдер сыграют с россиянкой Анной Калинской и австралийкой Присциллой Хон.

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Мирра Андреева

Также в женском одиночном разряде Андреева и Полина Кудерметова вышли в полуфинал турнира в Брисбене.

Турнир в Брисбене завершится 5 января. Призовой фонд соревнований составляет $1,52 млн. В 2011 году турнир в парном разряде выиграли россиянки Анастасия Павлюченкова и Алиса Клейбанова, а в 2014 году россиянка Алла Кудрявцева победила в паре с Анастасией Родионовой из Австралии.

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Альвина Цаканян
теннис WTA Мирра Андреева Диана Шнайдер
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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