Член совета FIS заявил, что Большунов не претендует на нейтральный статус

Финн Мартти Ууситало рассказал, что, по его данным, именитых российских лыжников нет в числе претендентов на получение нейтрального статуса для участия в отборе на Олимпиаду

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и других известных российских лыжников нет в списке кандидатов на получение нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом Yle рассказал член совета FIS финн Мартти Ууситало.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ FIS допускать российских спортсменов на международные соревнования.

В FIS заявили, что признают решение CAS и попросили российских спортсменов подать заявки на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпиаду-2026. Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин позднее сообщил «Матч ТВ», что ФЛГР уже отправила список в FIS, он был заранее готов.

«По имеющейся у меня информации — но это еще не факт, — ни один из, так сказать, известных нам спортсменов не входит в этот список нейтральных атлетов. То есть, например, успешные российские лыжники, насколько мне известно в данный момент, не соответствуют статусу нейтральных спортсменов. Это прямо означает, что они связаны с армией, и поэтому статус нейтрального спортсмена к ним не применяется», — сказал Ууситало.

После Олимпиады в Пекине Большунов получил досрочное повышение в звании и стал капитаном Росгвардии.

Российские спортсмены были отстранены от турниров FIS с 2022 года. Из олимпийских видов FIS отвечает за лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.

Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.