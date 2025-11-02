 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Краснодар» удержал победу над «Спартаком» после двух удалений

«Краснодар» победил «Спартак» в РПЛ, несмотря на отмену гола и два удаления
Матч закончился со счетом 2:1. В концовке у «Краснодара» удалили Джона Кордобу и Дугласа Аугусто, гол Кордобы в начале встречи не засчитали из-за офсайда
Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

Действующий чемпион РПЛ «Краснодар» переиграл московский «Спартак» в домашнем матче 14-го тура.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

У хозяев голы забили Александр Черников (18-я минута) и Джон Кордоба (59-я).

Еще один гол Кордобы на 10-й минуте отменили из-за офсайда. На 88-й минуте колумбийца удалили за вторую желтую карточку. В компенсированное время у хозяев удалили также Дугласа Аугусто.

У «Спартака» на 90-й минуте забил Ливай Гарсия.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил желтую карточку в середине первого тайма.

Неизвестные разбили стекло автобуса с игроками «Спартака» в Краснодаре
Спорт
Деян Станкович

«Краснодар» выиграл четвертый матч подряд и лидирует в турнирной таблице. У «Спартака» первое поражение за три матча.

В 15-м туре «Спартак» 9 ноября сыграет в Грозном с «Ахматом», а «Краснодар» встретится в Калининграде с «Балтикой».



Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФК Спартак Москва
