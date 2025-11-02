Неизвестные разбили стекло автобуса с игроками «Спартака» в Краснодаре

В результате нападения на автобус никто из игроков московского клуба не пострадал. «Спартак» в воскресенье сыграет в гостях с «Краснодаром» и ехал на матч на клубном автобусе кубанской команды

Деян Станкович (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

У автобуса, на котором футболисты «Спартака» ехали на гостевой матч с «Краснодаром», разбили стекло, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал», — сообщили в пресс-службе клуба.

Агентство опубликовало фотографию разбитого стекла на клубном автобусе «Краснодара».

«Спартак» уведомил об инциденте делегата матча.

«Спартак» в воскресенье проведет матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», начало в 19:30 мск.

Кубанская команда уступает одно очко лидирующему в таблице ЦСКА, который сыграл на матч больше. «Спартак — шестой.