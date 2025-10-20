 Перейти к основному контенту
В Италии фанаты забросали камнями автобус соперников, убив водителя

В Италии фанаты после матча забросали камнями автобус соперников, убив водителя
Болельщики «Пистои» накануне возвращались с победного матча второго дивизиона с «Риети». Их автобус забросали камнями, один из которых попал во второго водителя. Тот умер на месте. Премьер-министр Мелони назвала нападение подлым
Фанаты &laquo;Риети&raquo; в матче с &laquo;Пистоей&raquo;
Фанаты «Риети» в матче с «Пистоей» (Фото: Alessio De Marco / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Италии 65-летний водитель автобуса болельщиков баскетбольной команды «Пистоя» погиб в результате нападения фанатов «Риети», которые забросали транспортное средство камнями и кирпичами. Об этом сообщает Sky.

«Пистоя» накануне обыграла в гостях «Риети» в матче серии А2 со счетом 88:73.

По дороге обратно в Пистою в автобус полетели камни и другие предметы. Один из них пробил лобовое стекло и попал во второго водителя. Последний получил травму трахеи. Его пытались спасти, но безуспешно.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила уверенность в соцсети X, что виновные «в этом подлом и преступном» нападении будут оперативно установлены и привлечены к ответственности.

Погибший водитель несколько месяцев работал в транспортной компании, которая перевозила болельщиков «Пистои».

Серия А2 — второй по силе дивизион итальянского баскетбола. «Пистоя» идет пятой в таблице, «Риети» — шестым.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Баскетбол Италия
