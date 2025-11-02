 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Синнер выиграл «Мастерс» в Париже и снова стал первой ракеткой мира

Синнер обыграл в финале Оже-Альяссима — 6:4, 7:6 (7:4). Итальянец не проиграл на турнире ни одного сета и вновь возглавил рейтинг ATP, опередив Алькараса
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Итальянский теннисист Янник Синнер вернул себе первое место в мировом рейтинге ATP благодаря победе на турнире серии «Мастерс» в Париже.

В финале Синнер обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Итальянец одолел канадца третий раз за пять матчей.

Синнер впервые выиграл турнир в Париже и стал первым теннисистом с 2023 года, завоевавшим трофей «Мастерс» без единого проигранного сета (в предыдущий раз это удалось Карлосу Алькарасу в американском Индиан-Уэллсе).

Итальянец продлил свою победную серию на кортах в закрытых помещениях до 26 матчей.

За победу на турнире Синнер получил 1000 очков и €946 тыс. призовых. Он опередит в новой версии рейтинга испанца Алькараса, который проиграл в Париже в своем первом матче. Алькарас стал первой ракеткой мира, обыграв Синнера в финале US Open.

Из россиян в Париже дальше всех прошел Даниил Медведев, который уступил в четвертьфинале Александру Звереву.

Анна Сатдинова
Янник Синнер Феликс Оже-Альяссим ATP
