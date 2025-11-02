Двоеглазова выиграла короткую программу на Гран-при в Красноярске
Ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.
Двоеглазова получила за прокат 72,70 балла. Она исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа.
«Это мой первый взрослый этап, была какая-то неизведанность, что поставят судьи, но баллами довольна, буду двигаться дальше», — цитирует Двоеглазову ТАСС.
Второй идет Елизавета Куликова (67,85), третьей — Анна Ляшенко (67,63).
В соревнованиях танцоров после ритм-танца первое место занимают Александра Степанова и Иван Букин (84,29). Второе место у Василисы Кагановской и Максима Некрасова (80,87), третье — у Анны Щербаковой и Егора Гончарова (75,52).
Произвольные программы фигуристы представят 3 ноября.
Российские фигуристы отстранены от международных турниров с марта 2022 года, после начала военной операции на Украине.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы