Двоеглазова выиграла короткую программу на Гран-при в Красноярске

Фигуристка Двоеглазова выиграла короткую программу на Гран-при в Красноярске
16-летняя Алиса Двоеглазова впервые участвует во взрослом Гран-при России. За короткую программу она получила 72,70 балла
Алиса Двоеглазова
Алиса Двоеглазова (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

Двоеглазова получила за прокат 72,70 балла. Она исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа.

«Это мой первый взрослый этап, была какая-то неизведанность, что поставят судьи, но баллами довольна, буду двигаться дальше», — цитирует Двоеглазову ТАСС.

Второй идет Елизавета Куликова (67,85), третьей — Анна Ляшенко (67,63).

Американские фигуристы-чемпионы поддержали Валиеву
Спорт
Эван Бейтс и Мэдисон Чок

В соревнованиях танцоров после ритм-танца первое место занимают Александра Степанова и Иван Букин (84,29). Второе место у Василисы Кагановской и Максима Некрасова (80,87), третье — у Анны Щербаковой и Егора Гончарова (75,52).

Произвольные программы фигуристы представят 3 ноября.

Российские фигуристы отстранены от международных турниров с марта 2022 года, после начала военной операции на Украине.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Алиса Двоеглазова
