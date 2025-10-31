 Перейти к основному контенту
Американские фигуристы-чемпионы поддержали Валиеву

Американские фигуристы-чемпионы Чок и Бейтс поддержали Валиеву
Мэдисон Чок, олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира в танцах на льду, пожелала Валиевой, которая сейчас отбывает дисквалификацию за допинг, всего самого наилучшего
Эван Бейтс и Мэдисон Чок
Эван Бейтс и Мэдисон Чок (Фото: Mike Coppola / Getty Images)

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, олимпийские чемпионы в Пекине в командном турнире, выразили сочувствие россиянке Камиле Валиевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

«Трудно представить, через что пришлось пройти 15-летнему подростку в такой ситуации. И я знаю, какой это стресс — быть элитным спортсменом во взрослом возрасте, в 36 лет. И мы никогда не можем знать всей ситуации, по крайней мере с нашей точки зрения. Я искренне не знаю, что бы я мог ей сказать», — цитирует Бейтса Fox News.

Чок добавила, что просто пожелала бы Валиевой всего самого наилучшего. «Жизнь коротка. И, в конце концов, мы все люди, просто проживающие вместе свой собственный человеческий опыт. И независимо от того, что кто-то сделал или не сделал и как это на вас повлияло, важно помнить, что все мы люди. Я просто хочу, чтобы у всех была здоровая, счастливая жизнь, наполненная людьми, которые их любят», — сказала американская фигуристка.

Федеральный суд Швейцарии 30 октября отклонил ходатайство об отмене или пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой.

Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончится в декабре 2025 года. После решения CAS фигуристка потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021 года, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.

После дисквалификации Валиевой российская сборная лишилась золота олимпийского командного турнира, которое перешло к сборной США, в составе которой выступали Чок и Бейтс, трехкратные чемпионы мира в танцах на льду.

В начале октября стало известно, что 19-летняя Валиева планирует возобновить спортивную карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Камила Валиева
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
