Временно оставшийся без главного тренера клуб КХЛ прервал серию поражений

«Амур» прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ победой над «Адмиралом»

«Амур» без Гальченюка вырвал победу у «Адмирала» на 57-й минуте. Клуб из Владивостока потерпел седьмое поражение подряд

Ярослав Лихачев (Фото: Официальный сайт ХК «‎Амур» )

Хабаровский «Амур» одержал первую победу за шесть матчей регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ, обыграв дома владивостокский «Адмирал» со счетом 3:2.

У хозяев льда забили Ярослав Лихачев (5-я минута), Матвей Заседа (23) и Илья Талалуев (57).

У «Адмирала» отличились Даниил Гутик (15) и Егор Петухов (40).

«Амур» в этом матче возглавлял Александр Андриевский, который временно заменил заболевшего вирусной инфекцией главного тренера Александра Гальченюка.

«Адмирал» проиграл седьмой матч подряд.

Команды провели первое дальневосточное дерби в этом сезоне, им предстоит еще пять встреч в «регулярке».