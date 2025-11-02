Временно оставшийся без главного тренера клуб КХЛ прервал серию поражений
Хабаровский «Амур» одержал первую победу за шесть матчей регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ, обыграв дома владивостокский «Адмирал» со счетом 3:2.
У хозяев льда забили Ярослав Лихачев (5-я минута), Матвей Заседа (23) и Илья Талалуев (57).
У «Адмирала» отличились Даниил Гутик (15) и Егор Петухов (40).
«Амур» в этом матче возглавлял Александр Андриевский, который временно заменил заболевшего вирусной инфекцией главного тренера Александра Гальченюка.
«Адмирал» проиграл седьмой матч подряд.
Команды провели первое дальневосточное дерби в этом сезоне, им предстоит еще пять встреч в «регулярке».
