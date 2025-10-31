 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,44 x 5,2 2 7,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,4 2 2,17 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,2 x 3,05 2 3,65 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,65 x 3,9 2 5,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,52 x 4,5 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,45 x 3,8 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,7 x 3,6 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,23 x 7 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,6 x 3,1 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,72 x 52 2 2,17 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Россиянка в 20 лет впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

Россиянка Приданкина в 20 лет впервые в карьере вышла в финал турнира WTA
Елена Приданкина и американка Куинн Глисон поборются за титул в китайском Цзюцзяне в парном разряде
Елена Приданкина
Елена Приданкина (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images for ITF)

Российская теннисистка Елена Приданкина вышла в финал турнира WTA в Цзюцзяне (Китай) в парном разряде.

В 1/2 финала Приданкина и американка Куинн Глисон, третьи сеяные, обыграли россиянку Алину Корнееву и чешку Доминику Шалкову со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 14:12, отыграв четыре матчбола.

В финале Приданкина и Глисон сыграют с японками Маной Аюкавой и Канако Морисаки или россиянкой Екатериной Овчаренко и британкой Эмили Уэбли-Смит.

Приданкиной 20 лет, она впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA. На счету 30-летней Глисон есть один титул WTA в парном разряде.

Приданкина занимает 205-е место в одиночном рейтинге WTA и 81-е в парном.

Турнир в Цзюцзяне категории WTA 250 завершится 2 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Елена Приданкина
Материалы по теме
Россиянка не смогла доиграть матч 1/4 финала на турнире WTA в Гонконге
Спорт
Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Китае
Спорт
Россиянка из третьей сотни рейтинга WTA вышла во 2-й круг турнира в Китае
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Лукашенко назвал экс-главреда Nexta Протасевича белорусским разведчиком Политика, 16:14
ФНС получит право взыскивать долги с граждан без суда с 1 ноября: разбор Инвестиции, 16:13
Tether и TRON совместно заморозили более $300 млн в стейблкоине USDT Крипто, 16:12
Reuters узнал, как аш-Шараа раскритиковал сторонников за люксовые авто Политика, 16:11
ИИ становится частью команды: как цифровые «сотрудники» меняют бизнес Тренды, 16:10
Во Владимирской области после атаки БПЛА уничтожат невзорвавшиеся снаряды Политика, 16:07
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В ЦБ назвали условие для курса ₽50 за доллар Экономика, 16:04
Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов Общество, 16:00
Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций Спорт, 15:56
Карьера после 40: как собрать свой экспертный портфель и уйти из найма Образование, 15:56
В МИДе назвали дату начала безвиза с Иорданией Общество, 15:51
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Гуцан попросил лишить неприкосновенности депутата от «Единой России» Политика, 15:40