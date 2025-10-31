Россиянка в 20 лет впервые в карьере вышла в финал турнира WTA
Российская теннисистка Елена Приданкина вышла в финал турнира WTA в Цзюцзяне (Китай) в парном разряде.
В 1/2 финала Приданкина и американка Куинн Глисон, третьи сеяные, обыграли россиянку Алину Корнееву и чешку Доминику Шалкову со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 14:12, отыграв четыре матчбола.
В финале Приданкина и Глисон сыграют с японками Маной Аюкавой и Канако Морисаки или россиянкой Екатериной Овчаренко и британкой Эмили Уэбли-Смит.
Приданкиной 20 лет, она впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA. На счету 30-летней Глисон есть один титул WTA в парном разряде.
Приданкина занимает 205-е место в одиночном рейтинге WTA и 81-е в парном.
Турнир в Цзюцзяне категории WTA 250 завершится 2 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.
