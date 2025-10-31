Россиянка в 20 лет впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

Россиянка Приданкина в 20 лет впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

Елена Приданкина и американка Куинн Глисон поборются за титул в китайском Цзюцзяне в парном разряде

Елена Приданкина (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images for ITF)

Российская теннисистка Елена Приданкина вышла в финал турнира WTA в Цзюцзяне (Китай) в парном разряде.

В 1/2 финала Приданкина и американка Куинн Глисон, третьи сеяные, обыграли россиянку Алину Корнееву и чешку Доминику Шалкову со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 14:12, отыграв четыре матчбола.

В финале Приданкина и Глисон сыграют с японками Маной Аюкавой и Канако Морисаки или россиянкой Екатериной Овчаренко и британкой Эмили Уэбли-Смит.

Приданкиной 20 лет, она впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA. На счету 30-летней Глисон есть один титул WTA в парном разряде.

Приданкина занимает 205-е место в одиночном рейтинге WTA и 81-е в парном.

Турнир в Цзюцзяне категории WTA 250 завершится 2 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.