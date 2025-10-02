«Динамо» дважды пропустило за 1,5 минуты до сирены, но победило «Трактор»
Московское «Динамо» победило челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:2 (после буллитов).
«Динамо» вышло вперед благодаря голам Девина Броссо (33-я минута) и Максима Джиошвили (43).
Челябинцы сократили отставание благодаря Логану Дэю (59), а за 27 секунд до окончания третьего периода Михаил Григоренко перевел матч в овертайм. Джошуа Ливо сделал две передачи.
В овертайме команды не забили, а в серии буллитов победный бросок на счету Никиты Гусева
«Трактор» в прошлом сезоне победил «Динамо» в полуфинале Кубка Гагарина, а в финале уступил ярославскому «Локомотиву».
