«Динамо» дважды пропустило за 1,5 минуты до сирены, но победило «Трактор»

«Трактор» за минуту отыгрался с 0:2, но уступил «Динамо» по буллитам

У «Динамо» забили Броссо и Джиошвили, «Трактор» в концовке третьего периода забил дважды за минуту и перевел игру в овертайм. В серии буллитов победный бросок исполнил Гусев

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов (Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва))

Московское «Динамо» победило челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:2 (после буллитов).

«Динамо» вышло вперед благодаря голам Девина Броссо (33-я минута) и Максима Джиошвили (43).

Челябинцы сократили отставание благодаря Логану Дэю (59), а за 27 секунд до окончания третьего периода Михаил Григоренко перевел матч в овертайм. Джошуа Ливо сделал две передачи.

В овертайме команды не забили, а в серии буллитов победный бросок на счету Никиты Гусева

«Трактор» в прошлом сезоне победил «Динамо» в полуфинале Кубка Гагарина, а в финале уступил ярославскому «Локомотиву».