Спорт⁠,
0

Голкипер «Авангарда» объяснил вратарскую драку «закрытием гештальта»

Голкипер «Авангарда» объяснил участие во вратарской драке «закрытием гештальта»
В матче КХЛ «Адмирала» с «Авангардом» произошла драка между вратарями Адамом Хуской и Андреем Мишуровым. После матча Мишуров заявил, что давно хотел поучаствовать в драке между голкиперами
Андрей Мишуров&nbsp;
Андрей Мишуров  (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Голкипер омского «Авангарда» Андрей Мишуров в эфире «Матч ТВ» рассказал, что «смог закрыть гештальт», поучаствовав во вратарском бою.

Во время третьего периода в матче КХЛ между «Авангардом» и «Адмиралом» вратари устроили драку. Мишуров вступил в бой с голкипером владивостокской команды Адамом Хуски. Они скинули шлемы и перчатки, а затем обменялись ударами: словацкий голкипер сбил оппонента на лед, но тот быстро поднялся. В итоге оба получили по пять минут штрафа. Вместо Хуски на лед вышел Дмитрий Шугаев, а Мишурова заменил Никита Серебряков.

«Если честно, мне давно хотелось сделать это. Закрыть гештальт, скажем так. В этот раз мне представился подходящий момент. Я увидел, что Адам выдвинулся из своих ворот. Я поднял руку, он кивнул, и все началось», — сказал Мишуров.

Вратари устроили драку во время матча КХЛ
Спорт
Адам Хуска

Он отметил, что это был «крутой момент», который смог завести публику на арене. «Болельщики, наверное, остались довольны, ведь такое нечасто увидишь», — считает он.

Мишуров добавил, что во вратарской экипировке трудно драться, и он сам не представляет, как это выглядело со стороны.

Матч завершился со счетом 6:1 в пользу «Авангарда».

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Хоккей КХЛ драка ХК Авангард ХК Адмирал
