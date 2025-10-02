Голкипер «Авангарда» объяснил вратарскую драку «закрытием гештальта»

В матче КХЛ «Адмирала» с «Авангардом» произошла драка между вратарями Адамом Хуской и Андреем Мишуровым. После матча Мишуров заявил, что давно хотел поучаствовать в драке между голкиперами

Андрей Мишуров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Голкипер омского «Авангарда» Андрей Мишуров в эфире «Матч ТВ» рассказал, что «смог закрыть гештальт», поучаствовав во вратарском бою.

Во время третьего периода в матче КХЛ между «Авангардом» и «Адмиралом» вратари устроили драку. Мишуров вступил в бой с голкипером владивостокской команды Адамом Хуски. Они скинули шлемы и перчатки, а затем обменялись ударами: словацкий голкипер сбил оппонента на лед, но тот быстро поднялся. В итоге оба получили по пять минут штрафа. Вместо Хуски на лед вышел Дмитрий Шугаев, а Мишурова заменил Никита Серебряков.

«Если честно, мне давно хотелось сделать это. Закрыть гештальт, скажем так. В этот раз мне представился подходящий момент. Я увидел, что Адам выдвинулся из своих ворот. Я поднял руку, он кивнул, и все началось», — сказал Мишуров.

Он отметил, что это был «крутой момент», который смог завести публику на арене. «Болельщики, наверное, остались довольны, ведь такое нечасто увидишь», — считает он.

Мишуров добавил, что во вратарской экипировке трудно драться, и он сам не представляет, как это выглядело со стороны.

Матч завершился со счетом 6:1 в пользу «Авангарда».