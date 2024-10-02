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«Спартак» вырвал победу у «Динамо» в Кубке после удаления Станковича

«Спартак» вырвал победу у «Динамо» в Кубке России после удаления Станковича
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «красно-белых». «Динамо» дважды вело в счете, но пропустило на 83-й и 90-й минутах. Гости завершили матч без Деяна Станковича, которого удалили на 86-й минуте
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби в рамках пятого тура группового этапа Кубка России.

Матч на арене «Динамо» завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Хозяева открыли счет уже на второй минуте после удара с лета Эли Дасы, но на десятой минуте Эсекьель Барко реализовал пенальти.

На 20-й минуте «Динамо» снова вышло вперед — забил Эль-Мехди Маухуб, однако на 83-й Кристофер Мартинс восстановил равновесие.

На 85-й минуте гол Шамара Николсона не засчитали из-за офсайда.

На 86-й минуте главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил от арбитра Виталия Мешкова желтую и сразу красную карточку.

Виллиан Жозе принес гостям победу, забив дебютный гол на 90-й минуте с штрафного.

«Спартак» впервые за два года проиграл «Локомотиву» в столичном дерби
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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

«Спартак» гарантировал себе выход в четвертьфинал «пути РПЛ» с первого места в группе (12 очков).

В заключительном туре группы А «Спартак» 22 октября сыграет с махачкалинским «Динамо», а «бело-голубые» 24 октября встретятся с «Крыльями Советов».

В предыдущий раз «бело-голубые» побеждали «Спартак» в официальном матче 4 октября прошлого года в Кубке, после чего трижды проиграли и один раз сыграли вничью (22 сентября в девятом туре РПЛ).

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