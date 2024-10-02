Махачкалинское «Динамо» отыгралось с 0:3, но уступило по пенальти в Кубке

Махачкалинское «Динамо» отыгралось с 0:3, но уступило «Крыльям Советов»

«Крылья Советов» к перерыву вели 3:0 и позволили махачкалинцам сравнять счет, но в итоге победили по пенальти. Самарцы ранее лишились шансов выйти в плей-офф Кубка

Гамид Агаларов (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала))

Махачкалинское «Динамо» проиграло самарским «Крыльям Советов» в матче пятого тура группового этапа Кубка России.

Основное время встречи группы А в Самаре завершилось со счетом 3:3.

Хозяева к перерыву вели 3:0 после голов Ульви Бабаева (первая и 43-я минуты) и Дмитрия Цыпченко (11), но во втором тайме у гостей дубль оформил Гамид Агаларов (57, 66), а в компенсированное время Абакар Гаджиев сравнял счет.

В серии пенальти точнее были хозяева — 5:3.

Махачкалинцы набрали восемь очков и занимают третье место в группе А, уступая по дополнительным показателям московскому «Динамо» (восемь очков), которое идет вторым. Лидером квартета является «Спартак» (12), последнее место у «Крыльев Советов» (два очка).

В плей-офф верхней сетки выходят по две лучшие команды из каждой группы, а в плей-офф нижней сетки — занявшие третьи места.

В заключительном туре махачкалинский клуб сыграет со «Спартаком», а самарцы — с московским «Динамо».