Махачкалинское «Динамо» отыгралось с 0:3, но уступило «Крыльям Советов»
Махачкалинское «Динамо» проиграло самарским «Крыльям Советов» в матче пятого тура группового этапа Кубка России.
Основное время встречи группы А в Самаре завершилось со счетом 3:3.
Хозяева к перерыву вели 3:0 после голов Ульви Бабаева (первая и 43-я минуты) и Дмитрия Цыпченко (11), но во втором тайме у гостей дубль оформил Гамид Агаларов (57, 66), а в компенсированное время Абакар Гаджиев сравнял счет.
В серии пенальти точнее были хозяева — 5:3.
Махачкалинцы набрали восемь очков и занимают третье место в группе А, уступая по дополнительным показателям московскому «Динамо» (восемь очков), которое идет вторым. Лидером квартета является «Спартак» (12), последнее место у «Крыльев Советов» (два очка).
В плей-офф верхней сетки выходят по две лучшие команды из каждой группы, а в плей-офф нижней сетки — занявшие третьи места.
В заключительном туре махачкалинский клуб сыграет со «Спартаком», а самарцы — с московским «Динамо».
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