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Халеп впервые выиграла на турнире WTA после дисквалификации на два года

Халеп впервые за два года выиграла на турнире WTA после наказания за допинг
В матче 1/16 финала WTA 125 в Гонконге Халеп одержала победу над уроженкой Тюмени Родионовой
Симона Халеп
Симона Халеп (Фото: IMAGO/mpi04 / Global look press)

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп выиграла свой первый матч на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) впервые за два года.

В стартовом матче турнира в Гонконге с общим призовым фондом $115 тыс. румынка одержала победу над уроженкой Тюмени Ариной Родионовой, которая представляет Австралию. Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4, соперницы провели на корте два часа восемь минут. В 1/8 финала Халеп встретится с россиянкой Анной Блинковой.

Для 33-летней Халеп это первая победа с 17 августа 2022 года. В тот день румынка обыграла на турнире в американском Цинциннати россиянку Анастасию Потапову — 6:4, 3:6, 6:3.

Халеп изначально дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее обвиняли в двух нарушениях: первое касалось найденного в допинг-пробе запрещенного вещества «роксадустат» во время US Open 2022 года, второе было связано с нарушениями в биологическом паспорте девушки. Позже срок дисквалификации был сокращен до двух лет.

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Симона Халеп WTA дисквалификация допинг теннис
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