Халеп впервые выиграла на турнире WTA после дисквалификации на два года
Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп выиграла свой первый матч на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) впервые за два года.
В стартовом матче турнира в Гонконге с общим призовым фондом $115 тыс. румынка одержала победу над уроженкой Тюмени Ариной Родионовой, которая представляет Австралию. Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4, соперницы провели на корте два часа восемь минут. В 1/8 финала Халеп встретится с россиянкой Анной Блинковой.
Для 33-летней Халеп это первая победа с 17 августа 2022 года. В тот день румынка обыграла на турнире в американском Цинциннати россиянку Анастасию Потапову — 6:4, 3:6, 6:3.
Халеп изначально дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее обвиняли в двух нарушениях: первое касалось найденного в допинг-пробе запрещенного вещества «роксадустат» во время US Open 2022 года, второе было связано с нарушениями в биологическом паспорте девушки. Позже срок дисквалификации был сокращен до двух лет.
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