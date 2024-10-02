Клуб Карпина проиграл «Химкам» в Кубке России, ведя 2:0
«Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, проиграл по пенальти «Химкам» в гостевом матче пятого тура группового этапа Кубка России.
Основное время матча в Химках завершилось со счетом 2:2. У гостей мячи забили Андрей Лангович (44-я минута) и Мохаммад Мохеби (75). У хозяев на 81-й отличился Александр Руденко, а на 88-й — Стефан Мелентиевич.
В серии пенальти точнее были хозяева — 8:7, победный удар на счету Мелентиевича.
За «Химки» дебютировал экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия.
«Ростов» с 10 очками занимает второе место в группе В, уступая только «Локомотиву» (15), с которым сыграет в заключительном туре 23 октября.
«Химки» прервали трехматчевую серию поражений в турнире и с 5 очками занимают третье место. Замыкает квартет «Оренбург» (без очков).
«Ростов» вслед за «Локомотивом» гарантировал себе выход в четвертьфинал верхней сетки плей-офф, «Химки» не опустятся ниже третьего места и сыграют в плей-офф нижней сетки.
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