Клуб Карпина проиграл «Химкам» в Кубке России, ведя 2:0

«Ростов» Карпина проиграл по пенальти «Химкам» в Кубке России

«Ростов» вел у «Химок» со счетом 2:0 до 81-й минуты, потом пропустил два гола и проиграл в серии пенальти. За «Химки» дебютировал экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия

Фото: Телеграм-канал ФК «Химки»

«Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, проиграл по пенальти «Химкам» в гостевом матче пятого тура группового этапа Кубка России.

Основное время матча в Химках завершилось со счетом 2:2. У гостей мячи забили Андрей Лангович (44-я минута) и Мохаммад Мохеби (75). У хозяев на 81-й отличился Александр Руденко, а на 88-й — Стефан Мелентиевич.

В серии пенальти точнее были хозяева — 8:7, победный удар на счету Мелентиевича.

За «Химки» дебютировал экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия.

«Ростов» с 10 очками занимает второе место в группе В, уступая только «Локомотиву» (15), с которым сыграет в заключительном туре 23 октября.

«Химки» прервали трехматчевую серию поражений в турнире и с 5 очками занимают третье место. Замыкает квартет «Оренбург» (без очков).

«Ростов» вслед за «Локомотивом» гарантировал себе выход в четвертьфинал верхней сетки плей-офф, «Химки» не опустятся ниже третьего места и сыграют в плей-офф нижней сетки.