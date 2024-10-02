Экс-игрок сборной опроверг слухи о планах баллотироваться в главы РФС

Дмитрий Булыкин отметил, что выдвигать свою кандидатуру у него «пока в планах не было»

Дмитрий Булыкин (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил «РБК Спорт», что не планирует баллотироваться в президенты Российского футбольного союза (РФС).

Накануне журналист Иван Карпов сообщил, что Булыкин и бывший тренер сборной России Валерий Газзаев планируют выдвинуть свои кандидатуры на выборах президента РФС.

«Я даже не знаю, откуда появилась такая информация. Пока такого в планах не было. Честно говоря, даже не знаю, кто такое мог сказать», — сказал Булыкин.

Булыкин объявил о завершении футбольной карьеры в марте 2016 года. Он выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», нижегородскую «Волгу», леверкузенский «Байер», брюссельский «Андерлехт», голландский «Аякс» и другие клубы. Булыкин также играл в сборной России. С 2017 по 2021 год он был советником президента «Локомотива».