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Вяльбе из-за дела Валиевой назвала суд в Швейцарии «коррумпированным»

Вяльбе — об апелляции Валиевой: суд Швейцарии тоже достаточно коррумпированный
Федеральный суд Швейцарии, который был последним шансом Валиевой оспорить приговор за допинг, отклонил ее апелляцию. Вяльбе считает, что из-за текущей обстановки объективности по отношению к российским спортсменам на Западе нет
Елена Вяльбе
Елена Вяльбе (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Решение Федерального суда Швейцарии отклонить апелляцию фигуристки Камилы Валиевой было ожидаемым, западные инстанции по отношению к российским спортсменам сейчас необъективны, заявила «РИА Новости» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В среду стало известно, что швейцарский суд отклонил апелляцию фигуристки на четырехлетнее отстранение, наложенное Спортивным арбитражным судом (CAS) в январе. В частности, суд не увидел причин смягчать наказание из-за несовершеннолетнего возраста Валиевой и отверг ее критику в адрес CAS за чрезмерное освещение ее кейса.

«Мне кажется, этот суд тоже достаточно коррумпированный. <...> Сейчас такая обстановка, что объективности от них ни от кого не добьешься. Сейчас на объективность Запада по отношению к спортсменам, деятелям культуры сложно рассчитывать», — сказала Вяльбе.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на дисквалификацию
Спорт
Камила Валиева

Валиева была наказана за положительную допинг-пробу на триметазидин, результаты которой стали известны уже после победы сборной России в командном турнире Олимпиады в Пекине.

Валиева потеряла не только золото Игр, но также была лишена золотых медалей чемпионатов России и Европы.

Сборная России вместо золота командного турнира получила бронзу.

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Анна Сатдинова
Елена Вяльбе фигурное катание Камила Валиева Швейцария
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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