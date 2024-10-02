Вяльбе из-за дела Валиевой назвала суд в Швейцарии «коррумпированным»
Решение Федерального суда Швейцарии отклонить апелляцию фигуристки Камилы Валиевой было ожидаемым, западные инстанции по отношению к российским спортсменам сейчас необъективны, заявила «РИА Новости» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
В среду стало известно, что швейцарский суд отклонил апелляцию фигуристки на четырехлетнее отстранение, наложенное Спортивным арбитражным судом (CAS) в январе. В частности, суд не увидел причин смягчать наказание из-за несовершеннолетнего возраста Валиевой и отверг ее критику в адрес CAS за чрезмерное освещение ее кейса.
«Мне кажется, этот суд тоже достаточно коррумпированный. <...> Сейчас такая обстановка, что объективности от них ни от кого не добьешься. Сейчас на объективность Запада по отношению к спортсменам, деятелям культуры сложно рассчитывать», — сказала Вяльбе.
Валиева была наказана за положительную допинг-пробу на триметазидин, результаты которой стали известны уже после победы сборной России в командном турнире Олимпиады в Пекине.
Валиева потеряла не только золото Игр, но также была лишена золотых медалей чемпионатов России и Европы.
Сборная России вместо золота командного турнира получила бронзу.
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