Тарасова фразой «нас очень любят» оценила отклонение апелляции Валиевой

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Камилы Валиевой на решение о дисквалификации фигуристки. Татьяна Тарасова заявила, что не ожидала положительного решения от суда

Камила Валиева (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Решение Федерального суда Швейцарии об отклонении апелляции Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки за допинг было ожидаемым. Такое мнение «РБК Спорт» выразила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Отказ апелляции Камилы Валиевой меня не удивил. Я не ожидала другого решения, вообще ничего хорошего я от них не ждала. Они нас очень любят», — сказала Тарасова.

«РИА Новости» и ТАСС 2 октября сообщили, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS. Как говорится в документе, «коллегия не упустила из виду никаких значимых обстоятельств», а статус защищенного лица «не во всех» случаях требует какого-то иного обращения. То есть, сочли в суде, оснований для применения менее суровой санкции к апеллянту не было.

Федеральный суд Швейцарии был последней инстанцией, где Валиева могла оспорить дисквалификацию.

Валиеву дисквалифицировали в январе 2024 года на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин.

Фигуристка объясняла положительную пробу тем, что триметазидин попал в ее организм через десерт, приготовленный на той же разделочной доске, на которой отец бывшего отчима измельчал свои лекарства.

Из-за дела Валиевой сборная России потеряла золото командного турнира Олимпиады в Пекине — ей присудили бронзу. Сама фигуристка потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, чемпионата Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023).