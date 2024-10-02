Тарасова фразой «нас очень любят» оценила отклонение апелляции Валиевой
Решение Федерального суда Швейцарии об отклонении апелляции Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки за допинг было ожидаемым. Такое мнение «РБК Спорт» выразила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Отказ апелляции Камилы Валиевой меня не удивил. Я не ожидала другого решения, вообще ничего хорошего я от них не ждала. Они нас очень любят», — сказала Тарасова.
«РИА Новости» и ТАСС 2 октября сообщили, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS. Как говорится в документе, «коллегия не упустила из виду никаких значимых обстоятельств», а статус защищенного лица «не во всех» случаях требует какого-то иного обращения. То есть, сочли в суде, оснований для применения менее суровой санкции к апеллянту не было.
Федеральный суд Швейцарии был последней инстанцией, где Валиева могла оспорить дисквалификацию.
Валиеву дисквалифицировали в январе 2024 года на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин.
Фигуристка объясняла положительную пробу тем, что триметазидин попал в ее организм через десерт, приготовленный на той же разделочной доске, на которой отец бывшего отчима измельчал свои лекарства.
Из-за дела Валиевой сборная России потеряла золото командного турнира Олимпиады в Пекине — ей присудили бронзу. Сама фигуристка потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, чемпионата Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023).
Израиль пригрозил Ирану ударить по ядерным и нефтяным объектам. Следите за новостями в Telegram
Как выбрать вино в магазине
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
К Льву Шлосбергу пришли с обысками
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
В Кремле ответили на сообщения о планах Шольца созвониться с Путиным
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов