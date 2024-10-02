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В «ПСЖ» остались недовольны игрой конкурента вратаря сборной России

Тренер «ПСЖ» остался недоволен игрой конкурента Сафонова в Лиге чемпионов
По словам главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике, ответственность за поражение в Лиге чемпионов лежит в том числе на нем
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Global look press)

Игра футболистов «ПСЖ», как и вратаря команды Джанлуиджи Доннарумы в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» была на низком уровне, заявил после матча главный тренер парижан Луис Энрике.

«Доннарумма был таким же, как и его товарищи по команде. На минимальном уровне. «Арсенал» заслужил свою победу», — сказал Энрике, добавив, что ответственность за поражение лежит на нем (цитата по BFMTV).

В ночь на среду «Арсенал» обыграл «ПСЖ» со счетом 2:0, благодаря голам Букайо Сака и Кая Хаверца. В обоих пропущенных голах ошибку допустил вратарь парижан.

Запасным голкипером «ПСЖ» в матче с англичанами был игрок сборной России Матвей Сафонов. Пока он провел три предыдущих матча за французскую команду. В первом туре Лиги чемпионов парижская команда с его участием обыграла испанскую «Жирону» (1:0), во французском первенстве сыграла вничью с «Реймсом» (1:1) и победила «Ренн» (3:1).

«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Сафоновым в середине лета. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера вратаря сборной России из «Краснодара» оценивается в €20 млн.

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Матвей Сафонов ПСЖ Лига Чемпионов Луис Энрике Джанлуиджи Доннарумма сборная России по футболу
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