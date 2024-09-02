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Матч Медведева на US Open приостановили из-за пожарной тревоги

Игра была приостановлена при счете со счетом 6:0, 6:1, 1:2 в пользу Медведева

Матч четвертого круга US Open (Открытого чемпионата США по теннису) между российским теннисистом Даниилом Медведевым и португальцем Нуну Боржешом приостановили при счете 6:0, 6:1, 1:2.

Игра была приостановлена из-за пожарной тревоги. Также были приостановлены другие матчи.

Победитель встретится с сильнейшим в паре Янник Синнер (1-й номер рейтинга, Италия) — Томми Пол (14-й, США).

Медведев занимает пятое место в рейтинге. Он выигрывал US Open в 2021 году, а также дважды доходил до финала турнира в Нью-Йорке. В 2019 году Медведев уступил в решающем матче Рафаэлю Надалю, а в прошлом году россиянин уступил Новаку Джоковичу в финале. В активе 28-летнего Медведева 20 титулов.

На счету 27-летнего Боржеша один титул на турнирах ATP. Он занимает 34-е место.

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Даниил Медведев US Open Открытый чемпионат США по теннису
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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