Россиянин из-за падения не смог завершить забег на Паралимпиаде

Федор Рудаков зацепился за ногу польского гида, после чего упал и не смог закончить забег на 1500 м

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Российский спортсмен Федор Рудаков не смог финишировать в предварительном забеге на дистанции 1500 м среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Париже из-за падения.

Инцидент произошел на одном из поворотов. Рудаков зацепился за ногу польского гида, который вел своего спортсмена Александра Коссаковского. Россиянин упал и не смог закончить забег.

Спортсмен‑ведущий Рудакова Андрей Сафронов взял на себя вину из-за падения российского легкоатлета. «Федор наступил на пятку впереди бегущего спортсмена… Опять виноват гид, не усмотрел, не направил в нужном направлении, моя ошибка», — сказал он.

Это падение стало вторым для Рудакова на Играх‑2024. Ранее он не смог финишировать в забеге на дистанции 5000 м, который прошел 30 августа: россиянин упал, зацепившись ногой за бровку.

Гид необходим слепым и частично слепым бегунам, чтобы помогать ориентироваться на беговой дорожке. На протяжении всей дистанции сопровождающий объясняет спортсмену, когда нужно поворачивать, а также помогает корректировать темп бега.

30-летний Рудаков — бронзовый призер Паралимпиады в Токио в беге на дистанции 1500 м среди спортсменов с нарушением зрения.

Паралимпиада проходит в Париже с 28 августа по 8 сентября. На турнире россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.