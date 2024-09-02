Итальянского гребца лишили медали Паралимпиады из-за телефона

Джакомо Перини занял третье место в соревнованиях в категории PR1. Однако после гонки в сумке спортсмена был найден телефон, из-за чего его результаты аннулировали

Джакомо Перини (Фото: Global Look Press)

Итальянский гребец Джакомо Перини был лишен бронзовой медали Паралимпийских игр в Париже из-за телефона в лодке. Об этом сообщается на сайте Федерации гребли Италии.

После соревнований в лодке Перини был обнаружен телефон, который находился в сумке. Согласно правилам в лодке не должно быть никаких средств связи.

«Он был исключен из протокола судьей, который, проверив сумку Перини, куда тот положил воду и личные предметы, заметил наличие смартфона, который он невольно забыл выложить. Исключение из протокола гонки основано на правилах, запрещающих наличие на лодке приборов, способных поддерживать связь с внешним миром», — говорится в тексте пресс‑релиза.

Бронзовым призером Паралимпиады стал австралиец Эрик Хорри.

В итальянской федерации гребли отметили, что спортсмен забыл выложить устройство перед стартом и не использовал его для связи. Судьи отклонили апелляцию итальянской стороны. Федерация гребли Италии намерена обжаловать решение в Международной федерации гребного спорта.

Паралимпиада проходит в Париже с 28 августа по 8 сентября.