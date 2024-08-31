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Россиянин Чуркин завоевал золото в метании клаба на Паралимпиаде в Париже

Российский спортсмен Алексей Чуркин выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже в метании клаба в категории F32 среди лиц с нарушением координации.

Его результат составил 40,33 метра.

Второе место занял грек Атанасиос Константинидис (38,65), третье — алжирец Ахмед Мехидеб (38,61).

Метание клаба — это паралимпийская дисциплина, которая включает в себя метание снаряда, предназначенного для людей с тяжелой формой инвалидности, которые не могут метать ядро, диск или копье. Внешне клаб напоминает гимнастическую булаву.

26-летний Чуркин ранее стал серебряным призером Паралимпиады в Токио в толкании ядра, также он становился чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства.

Российская пловчиха Шабалина завоевала золото на Паралимпиаде
Спорт
Фото:Lintao Zhang / Getty Images

Ранее 31 августа российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золото Паралимпиады в Париже на дистанции 200 м вольным стилем в классе S14 (спортсмены с интеллектуальным нарушением). В финале ее результат составил 2 минуты 5,1 секунды.

Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 19 медалей — четыре золотые, восемь серебряных и семь бронзовых наград.

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.

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Теги
Олимпиада-2024 Паралимпиада золотая медаль
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