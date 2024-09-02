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Отстраненный за мат спортдиректор клуба РПЛ уволен с поста

Отстраненный на три года за мат спортдиректор «Оренбурга» Андреев уволен с поста
Функционер 30 августа был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на три года. Дмитрий Андреев отметил, что будет подавать апелляцию на отстранение
Дмитрий Андреев
Дмитрий Андреев (Фото: телеграм-канал ФК «Оренбург»)

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев уволен со своего поста, об этом функционер сообщил «Матч ТВ».

«Только что подписал заявление об увольнении. Больше я не работаю в футбольном клубе «Оренбург», — сказал он.

Спортивный директор «Оренбурга» извинился за мат в адрес судей
Спорт
Дмитрий Андреев

Андреев отметил, что будет подавать апелляцию на отстранение.

Комитет РФС по этике 30 августа отстранил от футбольной деятельности сроком на три года (два из них — условно) Андреева. Он был наказан за свое поведение после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Также Андреев был оштрафован на 300 тыс. руб.

«Оренбург» 17 августа проиграл «Ростову» со счетом 2:3, ведя 2:0. После игры Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу судей, заявив, что это была «победа бригады Владислава Безбородова и тех, кто сидел на VAR». Также он попытался оказать физическое воздействие на арбитров.

Позднее Андреев извинился перед судьями и заявил, что его поведение после матча с «Ростовом» было некорректным и недопустимым. Спортивный директор «Оренбурга» отметил, что над здравым смыслом возобладали эмоции и подобное поведение его точно не красит.

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Альвина Цаканян
Футбол ФК Оренбург
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