 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Для фигурантов дела о хищении у Радулова ₽1,5 млрд запросили до 14 лет

Хоккеист в 2008–2015 годах переводил зарплату в банк, у которого впоследствии отозвали лицензию, а руководство обвинили в хищении средств. Прокуратура попросила дать бывшему главе совета директоров банка 14 лет колонии
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Государственный обвинитель озвучил в суде свои требования по наказанию для бывших менеджеров Транснационального банка (ТБ), которых обвиняют в хищении 1,5 млрд руб. у двукратного чемпиона мира по хоккею Александра Радулова, рассказала «Ведомостям» официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Для бывшего председателя совета директоров ТБ Сергея Кононова обвинение требует 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 1 млн руб., а для его помощника Романа Швеца и замначальника клиентского отдела банка Елены Пантелеевой — семь лет колонии.

Приговор суд огласит 5 сентября.

Радулов перешел в «Локомотив»
Спорт
Александр Радулов

Материалы уголовного дела должен был рассматривать Мещанский суд, но уголовное дело по ходатайству адвокатов было перенесено в Замоскворецкий суд по подсудности, сообщал «Коммерсантъ». Против изменения подсудности дела возражали следователь, прокурор и представитель Радулова. 6 июля 2022 года Мещанский райсуд уже приговорил к четырем годам условно экс-президента этого банка Анну Бондарук.

В декабре 2020 года адвокат Радулова, на тот момент выступавшего в НХЛ за «Даллас Старз», Сергей Ташков сообщил, что хоккеист на протяжении нескольких лет переводил зарплату в банк, у которого впоследствии отозвали лицензию. По словам адвоката, у Радулова было вложено в этот банк около 1,5 млрд руб.

«Коммерсантъ» писал, что Радулов был знаком с Кононовым и тот лично уговорил спортсмена в 2008 году открыть в банке счет, на который до апреля 2015 года поступала зарплата хоккеиста.

Расследование уголовного дела началось в октябре 2018 года по факту хищения у вкладчиков 213,4 млн руб. По версии следствия, средства были похищены еще в 2014 году путем выдачи кредитов фиктивным компаниям.

Общая задолженность перед кредиторами на момент краха банка составляла почти 17 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов смогло вернуть клиентам лишь 5,9 млрд руб.

Радулов — чемпион мира 2008 и 2009 годов в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина 2011 года с уфимским «Салаватом Юлаевым». В июне нападающий перешел в «Локомотив».

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Александр Радулов Хоккей
Материалы по теме
Радулов перешел в «Локомотив»
Спорт
«Ак Барс» объявил об уходе Радулова
Спорт
Радулов третьим в истории КХЛ набрал 700 очков
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Итальянского гребца лишили медали Паралимпиады из-за телефонаСпорт, 14:07
Как в Калининграде загорелась многоэтажка в центре городаОбщество, 14:05
«АвтоВАЗ» заявил о росте продаж после трехмесячного паденияАвто, 14:00
Bloomberg сообщил о заявке Турции в БРИКС из-за «гравитационного центра»Политика, 13:59
Путин сообщил о резком увеличении темпов наступления России в ДонбассеПолитика, 13:52
С 1 сентября заработали новые автостраховые полисы ОСГОП. Цены и штрафыАвто, 13:42
️Суд постановил взыскать с фигуристки ₽1,8 млн по иску Академии ПлющенкоСпорт, 13:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на таксистаОбщество, 13:40
Как прошли воскресные протесты в Тель-АвивеОбщество, 13:40 
В Финляндии разработали проект о запрете сделок с недвижимостью россиянамПолитика, 13:39
Суд назвал дату досудебной подготовки по разводу БакальчуковБизнес, 13:34
Партия Алиева в азербайджанском парламенте получила больше половины местПолитика, 13:27
Купил на компанию в лизинг автомобиль для личного пользования. В чем рискPro, 13:19
Отстраненный за мат спортдиректор клуба РПЛ уволен с постаСпорт, 13:18