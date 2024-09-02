Для фигурантов дела о хищении у Радулова ₽1,5 млрд запросили до 14 лет

Хоккеист в 2008–2015 годах переводил зарплату в банк, у которого впоследствии отозвали лицензию, а руководство обвинили в хищении средств. Прокуратура попросила дать бывшему главе совета директоров банка 14 лет колонии

Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Государственный обвинитель озвучил в суде свои требования по наказанию для бывших менеджеров Транснационального банка (ТБ), которых обвиняют в хищении 1,5 млрд руб. у двукратного чемпиона мира по хоккею Александра Радулова, рассказала «Ведомостям» официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Для бывшего председателя совета директоров ТБ Сергея Кононова обвинение требует 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 1 млн руб., а для его помощника Романа Швеца и замначальника клиентского отдела банка Елены Пантелеевой — семь лет колонии.

Приговор суд огласит 5 сентября.

Материалы уголовного дела должен был рассматривать Мещанский суд, но уголовное дело по ходатайству адвокатов было перенесено в Замоскворецкий суд по подсудности, сообщал «Коммерсантъ». Против изменения подсудности дела возражали следователь, прокурор и представитель Радулова. 6 июля 2022 года Мещанский райсуд уже приговорил к четырем годам условно экс-президента этого банка Анну Бондарук.

В декабре 2020 года адвокат Радулова, на тот момент выступавшего в НХЛ за «Даллас Старз», Сергей Ташков сообщил, что хоккеист на протяжении нескольких лет переводил зарплату в банк, у которого впоследствии отозвали лицензию. По словам адвоката, у Радулова было вложено в этот банк около 1,5 млрд руб.

«Коммерсантъ» писал, что Радулов был знаком с Кононовым и тот лично уговорил спортсмена в 2008 году открыть в банке счет, на который до апреля 2015 года поступала зарплата хоккеиста.

Расследование уголовного дела началось в октябре 2018 года по факту хищения у вкладчиков 213,4 млн руб. По версии следствия, средства были похищены еще в 2014 году путем выдачи кредитов фиктивным компаниям.

Общая задолженность перед кредиторами на момент краха банка составляла почти 17 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов смогло вернуть клиентам лишь 5,9 млрд руб.

Радулов — чемпион мира 2008 и 2009 годов в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина 2011 года с уфимским «Салаватом Юлаевым». В июне нападающий перешел в «Локомотив».