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Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open

В четвертом круге Открытого чемпионата США россиянин Андрей Рублев проиграл болгарину Григору Димитрову
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Reuters)

Вторая ракетка России Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Нью-Йорке.

В четвертом круге россиянин, посеянный на турнире под шестым номером, уступил болгарину Григору Димитрову (девятый номер посева) со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 1:6, 3:6, 6:3.

В четвертьфинале Димитров сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо, который в четвертом круге обыграл представителя Австралии Алексея Попырина.

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26-летний Рублев является шестой ракеткой мира. Он четыре раза доходил на US Open до четвертьфинала.

Среди российских теннисистов на турнире остался Даниил Медведев, который 2 сентября поборется с португальцем Нуну Боржешом за выход в четвертьфинал US Open. У женщин россиянка Диана Шнайдер встретится с американской Джессикой Пегулой.

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.

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Теги
Альвина Цаканян
Андрей Рублев (теннисист) теннис US Open Открытый чемпионат США по теннису
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