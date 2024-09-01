Калинская и Павлюченкова проиграли на US Open
Российская теннисистка Анна Калинская проиграла Беатрис Хаддад-Майе со счетом 3:6, 1:6 в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open).
Калинская занимает 15-е место, наивысшее в карьере, Хаддад-Майя — 22-я.
В другом матче Анастасия Павлюченкова проиграла лучшей теннисистке мира Иге Свёнтек со счетом 4:6, 2:6. Павлюченкова на данный момент занимает 32-е место в рейтинге.
В следующем круге US Open Свёнтек сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой (16-й номер посева). Самсонова осталась единственной представительницей России в женском одиночном турнире.
Общий призовой фонд US Open составляет $75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Коко Гауф. Россиянки выигрывали турнир дважды: Светлана Кузнецова — в 2004 году, Мария Шарапова — в 2006-м.
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