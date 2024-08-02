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Украинский бомбардир Артем Довбик перешел в «Рому»

Экс-игрок «Жироны» будет выступать в римском футбольном клубе под 11-м номером
Артем Довбик
Артем Довбик (Фото: Alex Caparros / Stringer / Getty Images)

27-летний нападающий Артем Довбик перешел в «Рому» из «Жироны», где провел сезон 2023/24. О подписании контракта с украинским игроком, участником двух чемпионатов Европы, сообщили в пресс-службе «Ромы».

Довбик — первый украинец, который будет выступать за римский футбольный клуб. «Инвестиции семьи Фридкин [владельца клуба, американского миллиардера Дэна Фридкина] принесли одного из лучших бомбардиров на международной арене. Это будет первый случай, когда клуб купит лучшего бомбардира предыдущего сезона в любой европейской лиге», — заявили в «Роме». Довбик будет выступать под номером 11.

По итогам недавно завершившегося сезона Ла Лиги (чемпионата Испании по футболу) Довбик занял первое место в турнирной таблице: в бомбардирской гонке украинец обогнал Джуда Беллингема («Реал Мадрид») и Александра Серлота («Вильярреал»), забив 24 мяча и отдав восемь результативных передач.

По данным испанского журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки с «Жироной» для «Ромы» составила «€30,5 млн плюс бонус 5,5 и 10% от будущей перепродажи». Гарантированный максимум, отмечает испанец, равен €38,5 млн.

Довбик выступал на Евро-2020 и Евро-2024 в составе сборной Украины. Решающим голом, который он забил 29 июня 2021 года в 1/8 финала против Швеции, игрок вывел команду в четвертьфинал.

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Арсений Ефременко
Футбол ФК Рома Артем Довбик
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