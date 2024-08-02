В Усть-Каменогорске умер 19-летний вратарь хоккейного «Торпедо»

Иван Пыленок почувствовал себя плохо во дворце спорта. Он был госпитализирован, но врачи не смогли спасти его жизнь

Фото: hctorpedo.pro

Вратарь молодежной команды хоккейного «Торпедо» из Усть-Каменогорска Иван Пыленок скончался на 20-м году жизни. Об этом сообщается на сайте казахстанского клуба.

Пыленок 2 августа почувствовал себя плохо во дворце спорта в Усть-Каменогорске. Ему оказали первую помощь, хоккеист был срочно госпитализирован, но скончался в больнице.

Причина смерти не уточняется.

«Торпедо» выражает искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана. Мы запомним его как талантливого, амбициозного и яркого спортсмена. Это невосполнимая утрата для всех нас», — говорится в сообщении клуба.

В прошлом сезоне Пыленок провел в молодежной лиге Казахстана 16 матчей, отражая 91,5% бросков при коэффициенте надежности 1,76.