В Усть-Каменогорске умер 19-летний вратарь хоккейного «Торпедо»
Вратарь молодежной команды хоккейного «Торпедо» из Усть-Каменогорска Иван Пыленок скончался на 20-м году жизни. Об этом сообщается на сайте казахстанского клуба.
Пыленок 2 августа почувствовал себя плохо во дворце спорта в Усть-Каменогорске. Ему оказали первую помощь, хоккеист был срочно госпитализирован, но скончался в больнице.
Причина смерти не уточняется.
«Торпедо» выражает искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана. Мы запомним его как талантливого, амбициозного и яркого спортсмена. Это невосполнимая утрата для всех нас», — говорится в сообщении клуба.
В прошлом сезоне Пыленок провел в молодежной лиге Казахстана 16 матчей, отражая 91,5% бросков при коэффициенте надежности 1,76.
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