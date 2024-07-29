Джокович победил Надаля во втором круге Олимпиады в Париже
Вторая ракетка мира Новак Джокович победил испанского теннисиста Рафаэля Надаля и вышел в третий круг олимпийского турнира в одиночном разряде.
Во втором круге турнира Джокович обыграл Надаля со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 45 минут.
Эта встреча Джоковича и Надаля в АТР стала 60-й. Счет личных матчей соперников стал — 31:29 в пользу сербского теннисиста.
Следующим соперником Джоковича будет победитель пары немца Доминика Кёпфера (70-е место) и итальянца Маттео Арнальди (45-е).
Серб ранее сказал, что эта встреча на Олимпиаде будет их «последним танцем», но испанец с этим не согласился.
Олимпийский теннисный турнир проходит на кортах «Ролан Гаррос», где Надаль 14 раз выигрывал одноименный турнир «Большого шлема».
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